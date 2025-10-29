アルゼンチン代表のリオネル・メッシが21世紀のみならず、サッカーという競技の歴史全体の中でも最高の選手の一人であるという意見について、異論があるサッカーファンはそう多くないだろう。しかしながら、現在活躍するアメリカにおいてはまだ「最高の選手」ではない。この理由について、イギリス国営メディア『BBC』が23日に解説した。2023年にパリ・サンジェルマンからアメリカMLSのインテル・マイアミに移籍したメッシ。移籍後