将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と同学年の挑戦者・伊藤匠叡王（23）が激突する第73期王座戦五番勝負は10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で第5局の対局が行われている。勝者がタイトルを手にする大一番は、夕食休憩を経て夜戦へ突入。激しい展開から目が離せない。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 白熱の終盤戦へ！（生中継中）藤井王座の3連覇達成か、伊藤叡王が二冠目を手にするのか。同学