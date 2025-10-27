トヨタの年度上半期の世界生産・販売台数推移トヨタ自動車が27日発表した2025年度上半期（4〜9月）の世界販売台数は、前年同期比4.7％増の526万7216台だった。上半期として2年ぶりに過去最高を更新した。北米でトヨタが強みを持つHVが好調だった。世界生産は6.0％増の498万5122台で、2年ぶりに前年実績を上回った。世界販売のうち海外が5.6％増の455万3249台で過去最高を記録した。地域別は米国が11.3％増の129万5606台と大き