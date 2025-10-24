指揮官も悩み「ロースターのプロセス、ルールを把握している状況」ドジャースは23日（日本時間24日）、アレックス・べシア投手が家族の問題に対処するために戦線を離れたと発表した。デーブ・ロバーツ監督は会見でベシアがワールドシリーズへの出場可否について「DTD（様子見）だ。見通しは全く立っていない」と厳しい表情を見せた。29歳のベシアは今季、一時は守護神を務めるなどレギュラーシーズンで68試合に登板。4勝2敗、