佐々木朗希がワールドシリーズ開幕前日の記者会見に応じたドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、ワールドシリーズの前日会見に臨んだ。NPB時代の古巣・ロッテの監督を退任した吉井理人氏に言及。「自分のパフォーマンスをしっかり出して活躍することが一番」と恩返しを誓った。佐々木は今季、右肩インピンジメント症候群を発症し、長期離脱するなど、シーズンでは10登板で1勝1敗、防御率4.46に終わった。ただ、