J1から数えて“J4”に当たる全国リーグ「JFL」。その直下である9つの地域リーグは、すでに2025シーズンの全日程を終えた。北信越リーグ1部では、富山新庄クラブが念願の初優勝を達成。クラブ史上初の全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）出場を決めている。一方、無念の2位に終わったのが、今や数少ない“Jなし県”の福井県からJリーグ参入を目指す福井ユナイテッドFC。経営難により解散したサウルコス福井の事業を継承