ニューストップ > 国内ニュース > 佳子さま、至近距離で撮影された動画が拡散 驚きの声があがる 佳子さま 皇室の話題 時事ニュース 週刊女性PRIME 佳子さま、至近距離で撮影された動画が拡散 驚きの声があがる 2025年10月18日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 紀子さまと佳子さまが香川を訪問した際の動画がSNSに投稿され、話題だ 表情が分かるほど至近距離で撮影されており、驚きの声が上がっているそう 一方で「皇室の方にスマホを向けるのは失礼では」など疑問視する声も 記事を読む