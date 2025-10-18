初回のマウンドは四球後に3連続奪三振【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、初回先頭打者で特大446フィート（約135.9メートル）弾を放った。どうやら、史上初の記録が生まれたようだ。初回のマウンドは先頭に四球を与えたものの、上位打線を3者連続