ＮＹ時間の昼に入って、米株式市場の下げとともにドル円も売りが強まり、ストップを巻き込んで１５０．３０円付近まで一気に下落している。特段の売り材料は見当たらないものの、上値が重かったことで、見切り売りが出ているものと思われる。 １０/２－１０/１０の上昇波のフィボナッチ３８．２％が１５０．７０円付近に来ているが、その水準を下回っている。早期に戻せなければ、１５０円を割り込み、フィボナッチ５