京都発、こってりスープの醤油ラーメンで人気のチェーン「京都北白川ラーメン魁力（かいりき）屋」堺新金岡店（大阪府堺市）の厨房で、閉店後にアルバイト従業員2人が廃棄間際の食材である卵をキャッチボールする様子を撮影した動画が、SNSに投稿され、拡散された。 この件を受け、魁力屋の運営元である株式会社魁力屋（京都市中京区）は14日、公式サイトで、上記事実が確認されたことを公表すると