10·î14ÆüÌë¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡£AÂåÉ½¤È¤·¤Æ²áµî¤Ë°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¤Ä¤¤¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾×·â¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»î¹çÃæ¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤ò»ß¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸Ãæ¡£ÇÔÀï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÂç¤­¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­