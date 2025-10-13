トラウデン直美（26）や井桁弘恵（28）らを輩出した10代のミスコンテスト「2026ミス・ティーン・ジャパン」の決勝大会が12日、都内で行われ、大分県出身の高校3年生、上野真子さん（17）がグランプリを獲得した。応募総数3582人の頂点に輝いた。あどけない笑顔がチャームポイント。自身の名前が読み上げられると思わず口元を手で押さえた。「一生懸命頑張ったことが実を結んだ。これからは自分らしく笑顔でさまざまなことに