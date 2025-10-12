巨人は負ければ終戦の第2戦に臨んでいる■DeNA ー 巨人（12日・横浜）驚愕の打線爆発だ。巨人は12日、横浜スタジアムで行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦で初回から2本のアーチが飛び出すなど打線がつながり、いきなり5点を先制。負ければ終戦の大一番での大量得点に「大好きすぎる」とファンは狂喜乱舞したが、その直後にまさかの同点とされ、ファンも嘆いている。先頭打者の佐々木俊輔外