主人公・麻衣は長い育休を終えて職場復帰するワーキングマザー。復帰に向けて気持ちがナーバスになる中、SNS等で目にする「子持ち様」という言葉に恐ろしさを感じていた。「自分は子持ち様だと思われるのだろうか」と悩む麻衣と、周囲で子どもがいる従業員を支える社員たちの気持ちを描く『私って「子持ち様」？』をごらんください。 麻衣が復帰への覚悟を固める一方、子どものいない理恵の周りでも、子持ちへ