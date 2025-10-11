50代女性「今の子持ちは努力が足りない」卒母世代が、厳しく語る理由 ｜私って「子持ち様」？【ママリ】

麻衣が復帰への覚悟を固める一方、子どものいない理恵の周りでも、子持ちへの複雑な感情が渦巻いていた。理恵の親しい友人の中には、「子持ちは得だ」と公言する者もいた。理恵自身はそうは思わなかったが、子育てを終えた世代や独身者の中には、子持ち世代への理解が足りない人もいるという現実を目の当たりにする。この溝は、世代間、あるいは経験の有無による、埋めがたい価値観の相違から生まれていた。



「今の親は甘い」と「子持ち様は得」- 世代と立場の断絶

理恵は、友人の奈々との会話を思い出していた。奈々は独身で「職場に子持ちがいてさ。子どもの体調不良ですぐに帰れるって、正直得だと思う。だって自分は元気なんだし」と話していた。理恵は当時も今も「子どもの体調不良って大変だ」としか思わなかったが、奈々のような視点を持つ人がいることは理解できた。



さらに理恵を驚かせたのは、子育てをひと段落させた50代の女性の言葉だった。



「今の子育て世代は甘い」



かつて自分も同じ経験をしたはずなのに、今のワーキングマザーに理解が足りない人もいるのだ。理恵は、その人たちが、昔の自分の苦労を正当化するため、あるいは自分が受けた「皺寄せ」を今の世代にぶつけているように感じた。



しかし、理恵はそんな人ばかりではないと知っている。同じ子育て世代の友人や、子育て経験者は、子どもがいる同僚の葛藤を理解しているようにも思えた。ただ、その認識にはかなりのグラデーションがあり、厳しい目から優しい目まで、さまざまな人がいるだけで。

「サポートされて当然」には違和感、お互いに努力している姿勢が大事

理恵は、子持ち側が感じる「肩身の狭さ」も、「子持ち様」というネガティブな感情も、どちらも会社の体制の悪さがほとんどの原因だと考えていた。深刻な人手不足の中で、誰か一人が休むと業務が回らなくなる構造こそが悪なのだ。



ただ、理恵には子どもがいる同僚の態度で納得できないこともあった。子持ち側の中にも、「休んで当然」という態度を取る人がいることだ。



「夫と順番に休むとか、実家や自治体の支援を使うとか…もう少し考えられないのかな？」



理恵はそう思ってしまうこともある。働くには、それなりの犠牲を払わなければならない時がある。お互いに努力している姿勢が見えないと、助ける側も疲弊してしまうだろう。



理恵は、フォローを受ける側の努力と謙虚さもまた、必要だと強く感じていた。

深刻な人手不足- 構造の悪さに疲弊する独身者と子持ち、対立の構図

この第4話では、子持ち・独身という括りを超え、世代や個人の価値観による溝が描かれます。理恵が「子持ちは得」という独身者の声や、「今の子育て世代は甘い」という経験者の声を耳にする一方で、彼女自身が抱く「休んで当然という態度の人への不満」は、子持ち側にも自覚を促す必要性を示唆しています。



この段階で、物語は「会社構造の悪さ」を大前提としつつ、働く人々が互いに謙虚さと感謝を持つことが、この溝を埋める鍵であるという、建設的な視点を提示しています。



記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）