記者会見する台湾国防部（国防省）の幹部＝9日、台北（共同）【台北共同】台湾国防部（国防省）は9日、中国が軍事演習などで台湾周辺を封鎖する動きを強めているとして警戒感を示した。2年ごとに公表する「国防報告書」で明らかにした。米国や日本と連携して地域の安定を図ると強調。無人機や人工知能（AI）の活用で実戦に備えると説明した。インターネットを通じた中国による世論操作も脅威だと指摘した。中国が2024年から台