モハP氏が自身のYouTubeチャンネルで「【フランス】内閣発足後わずか半日でルコルニュ首相が辞任！もうマクロン大統領が辞めるしかない！」を公開。フランスでルコルニュ首相が就任後わずか26日、組閣から半日で辞任した異例の事態を取り上げ、マクロン政権が直面する深刻な政治的行き詰まりについて解説した。動画でモハP氏は、今回の辞任劇が「マクロン政権がどうにもならないぐらい行き詰まっている」ことの象徴だと指摘する。2