タカラトミー「RMZ-014 レッドホーン ガイロスカラー」発売へHOBBY Watch

タカラトミー「RMZ-014 レッドホーン ガイロスカラー」発売へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • タカラトミーが「RM Z-014レッドホーンガイロスカラー」の予約受付を開始
  • 1/100スケールのアクションプラモデルで、2026年5月下旬の発売を予定
  • 力強いシルエットに存在感ある頭部造形が再現されている
