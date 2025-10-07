小川晶市長（42）の"ホテル通い詰め"騒動で揺れる前橋市。10月2日には市議に2度目の説明を行なったものの、いまだ理解は得られていない状況だ。翌3日には、市議会が進退の早期決断を迫る申し入れ書を提出。小川市長は「しっかりと考えさせていただきます」と述べた。【写真】満面の笑みで鳴子を打ち、暴れ獅子でアツくなり…お祭りで全力で踊る小川市長。他、ラブホテルから出てきた小川市長と既婚男性など市関係者が語る。