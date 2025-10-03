歌手兼女優のセレーナ・ゴメス（33）と音楽プロデューサーのベニー・ブランコ（37）が結婚した。セレーナは2年間の交際を経て、9月27日にカリフォルニアでベニーと挙式したことをインスタグラムで報告した。 【写真】ラルフローレンのドレスが素敵すぎる！クラシカルな魅力ぎっしり 投稿には、ラルフ ローレンによるホルターネックのウェディングドレスに身を包んだ