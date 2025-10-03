3試合連続長打を記録したカブス・鈴木誠也（写真＝GettyImages） BASEBALL KING

カブスが8年ぶりの地区シリーズ進出 鈴木誠也が3戦連続長打で先制劇演出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • カブスが2日、パドレスとのワイルドカードシリーズ第3戦に3-1で勝利した
  • 鈴木誠也は「5番・右翼手」でフル出場し、3試合連続長打を記録
  • カブスは2017年以来、8年ぶりの地区シリーズ進出が決定した
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    カブス・鈴木誠也　30号本塁打&100打点「まさか自分が…びっくり」　日本選手の右打者として初の快挙 2025年9月27日 5時31分
  • カブスの球団公式インスタグラム（＠ｃｕｂｓ）より
    「日本人史上最強右打者」鈴木誠也、同点ソロで勝利に大貢献！ネット沸騰「勢いはガチ」「流れ変えたな〜」「神ってる」 2025年10月1日 7時15分
  • スポニチ
    パドレスが地区S進出へ逆王手　第3戦は先発ダルビッシュに託す　主砲マチャドが今永からお目覚め2ラン 2025年10月2日 7時3分
  • 5回、今永から2ランを放ったパドレスのマニー・マチャド【写真：ロイター】【写真：ロイター】
    パドレス、シリーズ“逆王手”　カブスは今永昇太が2ラン被弾…誠也は二塁打で好機演出 2025年10月2日 7時3分
  • 鈴木誠也、３戦で４発目３１号…カブスはＷＣシリーズのパドレス戦本拠開催決定 2025年9月28日 5時57分

