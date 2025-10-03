ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 西田敏行さんが熱唱したことでも有名な店か 丸山隆平が下北沢のスナ… 丸山隆平 エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル 西田敏行さんが熱唱したことでも有名な店か 丸山隆平が下北沢のスナックへ 2025年10月3日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 下北沢のスナックで朝まで飲み明かす丸山隆平の姿をFRIDAYがキャッチした 同店は西田敏行さんが「もしもピアノが弾けたなら」を熱唱したことでも有名 「仲間と店内でカラオケを楽しんでいたのかも」と近くの店で飲んでいた客 記事を読む おすすめ記事 《懲役は…》「お腹の子が死ねばよかったのに」犯人夫婦の子どもは里子に、ほかの家族とは絶縁するハメに…“2人目の孫”の誕生を受け入れない父親を殺害した「ある夫婦のその後」（平成29年） 2025年10月1日 11時0分 三重の車横転事故、死者計5人に 2025年10月3日 7時28分 石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」 2025年10月2日 17時15分 杉本彩 「オスとして認められない」→デートで割り勘男性に超辛口評価、「１００％男の人が払って頑張る姿を見せることが素敵」 2025年10月2日 15時46分 「しんどい家でした」マダムシンコ 5億円豪邸の売却理由を独占告白…新御殿建設巡って芦屋市とは“バトル”も 2025年10月3日 6時0分