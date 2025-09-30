今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『「草」、配布します。』というまつかりすくさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ゲームなどで大量に背景に配置するための、ビルボード風の草の3Dモデルおよびテクスチャのセットを配布します。﻿「草」、配布します。「草」の3Dモデルを作ったとの動画が投稿されています。そのクオリティーの高さに「努力がすげえよw」「何故ベストを尽くした」と感嘆の声