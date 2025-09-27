「5kg5000円も仕方ない」――。新米の価格高騰に、農家からはコスト増への理解を求める声が上がっています。しかし、その“言い訳”とも取れる主張に、国民からは厳しい反感が噴出。海外では生産コストを7分の1に抑える農家もいる中、なぜ日本の米価は上がり続けるのでしょうか？補助金に守られた業界が抱える、根深く不都合な真実を解き明かします。（ノンフィクションライター窪田順生）モヤモヤする…日本の農家は「仕事」を