【シーモアコミックス1周年キャンペーン第2弾】 開催期間：9月27日～10月3日23時59分 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、｢シーモアコミックス 1周年記念キャンペーン」第2弾を実施する。開催期間は9月27日から10月3日23時59分まで。 本キャンペーンは、｢コミックシーモア｣