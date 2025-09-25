サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、1台3役で姿勢の改善もリラックスも叶う、約5cmの極厚クッションで極上のリラックスができる3WAYフットレスト「100-FR037BK（ブラック）」、「100-FR037W（ホワイト）」を発売した。■1台で3役！シーンに合わせた使い方フットレスト・オットマン・足置きの3WAY仕様。リモートワーク中のデスクワークやリラックスタイム、スタンディングデスク使用時にも活躍