22日の大分県内は厳しい残暑がようやく和らぎ、過ごしやすい1日となりました。久住高原では一足早く秋の草花が咲き誇り色鮮やかな花のじゅうたんが広がっています。 【写真を見る】くじゅう花公園で秋の花々満開7万本のケイトウとセンニチコウが来園者魅了大分・竹田市 標高850メートル、竹田市久住町のくじゅう花公園では秋の花々を楽しむことができるオータムフラワーフェスタが開かれています。中でも