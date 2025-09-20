²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¡È½©¥Ð¥Æ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥­¥à¥Á¡ß¤â¤ÁÇþ¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡ª¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¤³¤¯¤¦¤Þ¡×¤«¤é¡¢Åâ¿É»ÒÍ³Íè¤Î¿É¤ß98¡ó¥«¥Ã¥È¢¨¤Î¡È¿É¤¯¤Ê¤¤¥­¥à¥Á¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¿É¤µ¤¬Áª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö¤â¤ÁÇþ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¥­¥à¥Á¤Î»Ý¤ß¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢½©¥Ð¥ÆÂÐºö¤´¤Ï¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¿·ÅÐ¾ì¡ª¿É¤¯¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤