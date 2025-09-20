味わい選べるキムチ×もち麦で秋バテ解消ごはん

夏の疲れが残って、なんだか体がだるい…そんな“秋バテ”を感じていませんか？注目したいのは、キムチ×もち麦の最強コンビ！人気シリーズ「こくうま」から、唐辛子由来の辛み98％カット※の“辛くないキムチ”が新登場。お好みの辛さが選べるラインナップで、毎日の食卓がもっと楽しくなります♪もち麦の食物繊維とキムチの旨みで、家族みんなにうれしい、秋バテ対策ごはんをご紹介します。

新登場！辛くなくて食べやすいこくうま（東海漬物）

年間売上100億円を超える人気シリーズ「こくうま」から、ついに辛くないキムチがデビュー！唐辛子由来の辛みを98％カット※しながら、旨みはしっかりキープ。

その秘密は、辛さがほとんどなく風味の強い厳選唐辛子のダブルブレンドに、北海道産ホタテ出汁と超特選丸大豆醤油を使用していること。ごはんにぴったりなコクと深みを実現しました。

もちろん、従来の“しっかり辛い”こくうまキムチも健在！今日はピリ辛、明日はやさしい旨みと、気分や家族の好みに合わせて楽しめます。

お子さまや辛いものが苦手な方にもおすすめです。

※「こくうまキムチ」従来品比

【コジコジ×Bull Pulu】限定コラボドリンク＆グッズが登場♡

もち麦で腸活＆秋バテケア（はくばく）

秋バテの原因は夏の疲れや気温の変化で胃腸の調子が崩れやすくなること。そんな時に頼りになるのが、食物繊維をしっかりとれる食事です。

もち麦ごはんには、サラダ（食物繊維0.8g）の約3倍（150gあたり2.3g）の食物繊維が含まれています。また、もち麦に含まれる食物繊維は近年注目されている「発酵性食物繊維」です。これは腸の中で発酵する食物繊維のことで、ヨーグルトや漬物といった発酵食品とは異なります。

もち麦はプチプチとした食感で噛み応えがあり、腹持ちも◎。

腸活にこだわりたい方や、生活習慣病リスクの低下を意識したい方にも、毎日のごはんに取り入れやすい食材です。

簡単！プチプチもち麦×キムチチャーハン

忙しい日でもサッと作れるのが「キムチもち麦チャーハン」。

もち麦入りごはんに、キムチ・豚肉・長ネギ・卵を加えて、ごま油で香ばしく炒めるだけ！

辛さを控えたいときは“辛くないこくうま”、刺激を楽しみたいときは“しっかり辛いこくうま”で。プチプチ食感と旨みがからんで、食欲そそる一皿が完成します。

「辛くない」も「しっかり辛い」も選べるキムチと、食物繊維たっぷりのもち麦で、秋バテをおいしくケア。今日から“おいしい腸活”を始めてみませんか？