jinjer株式会社は、第二創業期を見据えた新経営体制と、人事業務における直近3年のAI構想を筆頭とした事業戦略を、9月10日（水）に開催された「jinjer 新経営体制・事業戦略発表ラウンドテーブル」にて発表した。パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、2025年9月12日（金）から15日（月）までの4日間、KITTE大阪にて「夏のモヤモヤも、お皿汚れも、食洗機でまるっと洗い流そう」イベントを開催した。来場者は食洗機の洗