（台北中央社）林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は16日、自身のフェイスブックで、今年輸出された台湾産パイナップルのうち、9割超が日本で販売されたと明らかにした。2021年3月に当時最大の輸出先だった中国が禁輸措置を取って以降、日本は率先して支援の手を差し伸べたとして感謝の言葉を述べ、民主主義パートナーが支え合う誠実な友情を示したと語った。中国の禁輸措置は台湾の農業従事者にとって最もつらいことだったと