画像はジャンプ＋「ワンピース」のページ（https://shonenjumpplus.com/episode/13932016480028742018）より 【第574話】 9月16日 公開 集英社は9月16日、尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE（ワンピース）」第574話「ポートガス・D・エース死す」の無料公開を少年ジャンプ+にて開始した。 今号では、赤犬から致命的な攻撃を受けたエース。海