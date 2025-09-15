2016年と2018年に公開された人気映画『ちはやふる』シリーズの続編として話題を呼んだドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）が、10日に最終回を迎えた。【写真】カツラに見えない！一瞬で戻したあの頃の野村周平放送前から、広瀬すずや上白石萌音など、映画に出演していた瑞沢高校・かるた部OBキャストが再集結するということで、《やばいエモすぎるせっかく集まったんだし同窓会企画とかやってほしい》《私の青春