2016年と2018年に公開された人気映画『ちはやふる』シリーズの続編として話題を呼んだドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）が、10日に最終回を迎えた。

放送前から、広瀬すずや上白石萌音など、映画に出演していた瑞沢高校・かるた部OBキャストが再集結するということで、

《やばいエモすぎる せっかく集まったんだし同窓会企画とかやってほしい》

《私の青春（泣）待ってました！！》

と、喜びの声が上がっていた。

一瞬にしてビジュを戻した野村周平

その中でも注目を集めていたのが、真島太一役・野村周平のビジュアルだ。それまで、自身のSNS等で、長髪にヒゲを生やしたワイルドな姿を披露していた野村。しかし、『ちはやふる−めぐり−』出演にあたり、髪も短く、ヒゲも剃った爽やかな姿にイメチェンしたのだ。

約7年前の真島太一そのままのビジュアルに、称賛が寄せられていた。

《野村周平無双期ビジュに一瞬で戻してきてすごすぎる》

《野村周平のビジュ戻ってきて神！おかえり！！》

9日にYouTube「AMUSE Official Channel」で公開された動画では、野村がその裏話を明かした。

動画では、野村と同作で共演した藤原大祐がトークを展開。『ちはやふる』がドラマで復活すると聞いたときどう思ったかという質問に「俺ら出ることないねと思ったら、プロデューサーさんから“ちょっと出てほしい”って…」と出演の経緯を語った。さらに、「ワンシーンくらいが良いと思ったらけっこう出させられた」と続け、笑いを誘った。

ネット上で話題になっていたビジュアルについては、

「カツラですよ。今の長い髪を頭の中でグルグル巻いて、“イケるね！”って言って」

とまさかのカツラであったことを告白。

ファンがそのビジュアルを絶賛していることにも触れ、「世の中の人、騙した感がすごい。 “戻って来た カッコイイ頃の野村周平が！”って言われて。俺、今カッコ良くないみたいな…。複雑なんですよ」と率直な胸の内を吐露。

以前のビジュアルに「戻してみては？」

一方で、「いや戻すよ！戻せるよ、そりゃね。カツラと体重調整と、いろいろやらないと」と俳優魂を見せた。

実はカツラだったというこの衝撃的な事実に、驚く人が続出。

《カツラだったんだ笑笑 あんな自然なウィッグあるのびっくり》

《太一のために髪切ったのかと思ったらまさかのカツラだった》

《ビジュ戻したのすごいと思ってたらカツラだった（笑） 全然わかんなかった（笑）》

また、これをきっかけに、以前のビジュアルに戻すことを望む意見も。

《カツラなんだ!? こっちの方が似合ってるしまじで髪切ってくれないかな〜》

《好評だったわけですし どうでしょう？これを機にビジュを戻してみては？》

ワイルドから爽やかまで自由自在に変化する野村のビジュアル。次はどんなスタイルを見せてくれるのか目が離せない！