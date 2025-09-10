左から：「58g 無限エビ」「58g 無限のり」亀田製菓は、無限シリーズのリニューアルを行い、「58g 無限エビ」（以下、「無限エビ」）「58g 無限のり」（以下、「無限のり」）を9月上旬から順次、発売する。また、食べきりサイズの「31g 無限エビ」「31g 無限のり」を9月15日から全国の100円均一ショップで先行発売する。同商品がひとくちサイズになった「35g 無限エビ」「35g 無限のり」を9月15日から、全国のコンビニエンスストア