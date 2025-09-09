散歩中に保護された子猫の1カ月半後の姿が話題「馴染んでますね」ねこちゃんホンポ

散歩中に保護された子猫の1カ月半後の姿が話題「馴染んでますね」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 犬の散歩中に保護された子猫が、Instagramに投稿された
  • 飼い主が帰宅すると、先輩犬に密着するようにくっついて休んでいたそう
  • 元野良猫とは思えないリラックスぶりに、称賛の声が寄せられている
記事を読む

おすすめ記事

  • 炎天下の草むらの中にいた『目も開いていない子猫』を保護して１年…涙を誘う『成長ビフォーアフター』に1万いいね「愛情のたまもの」「泣ける」
    炎天下の草むらの中にいた『目も開いていない子猫』を保護して１年…涙を誘う『成長ビフォーアフター』に1万いいね「愛情のたまもの」「泣ける」 2025年9月3日 20時25分
  • 『一緒にお迎えしてよかった』仲良しな兄妹子猫を迎えて６年…成長した2匹の『現在』が素敵すぎると1万いいね「ウルっときた」「なんて尊い」
    『一緒にお迎えしてよかった』仲良しな兄妹子猫を迎えて６年…成長した2匹の『現在』が素敵すぎると1万いいね「ウルっときた」「なんて尊い」 2025年9月7日 15時30分
  • 猫と仲良くなりたいのにうまくいかない!? 娘との違いを見せつけられる母
    猫と仲良くなりたいのにうまくいかない!? 娘との違いを見せつけられる母 2025年9月4日 18時0分
  • 猫と一緒に暮らし始めて２年…飼い主さんが初めて見た『衝撃のくつろぎ方』が198万再生「腕のすきまから見てこないでｗｗ」「ツボったｗｗ」
    猫と一緒に暮らし始めて２年…飼い主さんが初めて見た『衝撃のくつろぎ方』が198万再生「腕のすきまから見てこないでｗｗ」「ツボったｗｗ」 2025年9月4日 20時25分
  • 笑っちゃうくらい猫に嫌われる父。しかし突然仲良くなれそうな瞬間が訪れて!?
    笑っちゃうくらい猫に嫌われる父。しかし突然仲良くなれそうな瞬間が訪れて!? 2025年9月7日 18時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
    2. 2. みちょぱ「失礼キャラ」批判殺到
    3. 3. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
    4. 4. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
    5. 5. 女優・吉行和子さん死去 90歳
    6. 6. なんで私? 小泉氏一言漏らしたか
    7. 7. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
    8. 8. 日曜劇場 異常演出に複雑な声
    9. 9. 6年前に電撃婚 女優の変貌に仰天
    10. 10. 「進次郎お前もか」で首相辞任か
    1. 11. 23歳で熱愛報道 お相手は阿部寛
    2. 12. リリーが今川菜緒と「結婚宣言」
    3. 13. 沖縄で刺された男性死亡 子逮捕
    4. 14. 読売新聞の誤報 歴史的なお詫び
    5. 15. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
    6. 16. 「絶対に許せない」GACKTが激怒
    7. 17. イナズマロックフェス名称変更へ
    8. 18. イッテQ 都合のいい起用不満の声
    9. 19. 松浦会長がかなわない金持ち実名
    10. 20. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
    1. 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
    2. 2. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
    3. 3. 「進次郎お前もか」で首相辞任か
    4. 4. 沖縄で刺された男性死亡 子逮捕
    5. 5. 読売新聞の誤報 歴史的なお詫び
    6. 6. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
    7. 7. 「雨天な」広陵OBが震えた隠語
    8. 8. 「ニンバス」感染者が語る印象
    9. 9. 高市氏の「激痩せぶり」心配の声
    10. 10. 「全裸の男」が9回目の逮捕 埼玉
    1. 11. 50℃前後で入浴か やけどで死亡
    2. 12. SNS禁止抗議 ネパールで14人死亡
    3. 13. 参政党 豊田真由子氏が就任へ
    4. 14. 解散に菅氏激怒 首相辞任の背景
    5. 15. 軽乗用車から3人の遺体を発見
    6. 16. 万博でバス衝突 ガラス破片散乱
    7. 17. 首都高でタクシー逆走 衝突事故
    8. 18. フィリピンで邦人2人射殺 死因は
    9. 19. タクシー運転手が乗客にキスか
    10. 20. 国内最大級か 静岡で発生の竜巻
    1. 1. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
    2. 2. 夫にビンタかましたい 妻の後悔
    3. 3. 田久保市長はしゃぐ投稿 大荒れ
    4. 4. FIREは地獄 想像絶する恐ろしさ
    5. 5. 父の応答なし 実家で悲惨な光景
    6. 6. 石破氏辞任会見 指摘相次ぐ異変
    7. 7. 石破氏のフケ「誰も指摘しない」
    8. 8. 高市早苗氏 総裁選に出馬の意向
    9. 9. 実母の死が凄惨すぎ 腰抜かした
    10. 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    1. 11. 八田容疑者 高1で同級生の胸刺す
    2. 12. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
    3. 13. 新浪氏の辞任 社内に反対勢力か
    4. 14. 横浜市の住宅街で車が屋根に落下
    5. 15. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    6. 16. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    7. 17. まいばすけっとは「都民への罰」
    8. 18. コーヒー3杯まで めまいなど被害
    9. 19. 15歳が父殺害か SOS見逃した恐れ
    10. 20. “ポスト石破”レース加速　名前挙がる5人…最新情報は
    1. 1. トランプ氏 石破氏が好きだった
    2. 2. ファン心配 米伝説的歌姫の現在
    3. 3. 捷の高速道路にF1車? 運転手逮捕
    4. 4. 韓国女優「1年に3度の流産」告白
    5. 5. 結婚式に招待された日本人に驚愕
    6. 6. 「半額SIMカード」巡り非難の声
    7. 7. 石破氏の辞任 中国「正直残念」
    8. 8. 日本人女性の「驚くべき点」中国
    9. 9. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
    10. 10. 日本人キャンセル 韓国で物議
    1. 11. 米国で2620億円当せん 過去2番目
    2. 12. 180キロで6年逃げた車逮捕 海外
    3. 13. 米国と露大統領 欧州を標的に?
    4. 14. 韓国政府のビザ制度に批判の声
    5. 15. 韓国の人気チアガールの美男美女
    6. 16. 来日初日にOMG おもてなしに感動
    7. 17. 中国が「韓国に屈辱」と強く批判
    8. 18. 性暴行で名誉毀損 米大統領棄却
    9. 19. トム・ハンクスへの授賞式 中止
    10. 20. 生活の苦しさ訴える落書き 北
    1. 1. 「課長」より「係長」収入高い?
    2. 2. Z世代との1on1で失敗する上司
    3. 3. 26年に変わる年金のルール 解説
    4. 4. 自民党内で浮上 意外な有力候補
    5. 5. 美容室の倒産激増…根深い問題点
    6. 6. エアコン吹き抜けにつけると後悔
    7. 7. 人に迷惑かけても平気な人の特徴
    8. 8. 本当にあった驚愕の退職理由50選
    9. 9. あわや脱線か JR北海道に呆れる
    10. 10. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    1. 11. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
    2. 12. 金より「オルカン」が強い理由
    3. 13. 「お金ばかり考えて一生を」
    4. 14. NY時間で円安 石破氏に近い状態?
    5. 15. ハッピーセット 販売方法を変更
    6. 16. ワークマン 価格に驚きの安さ
    7. 17. 「涼しい家」と「暑い家」の差
    8. 18. NY金が大幅高 逃避買いに拍車
    9. 19. 新宿の巨大再開発ストップした訳
    10. 20. NY株式 ダウ平均が反発の理由
    1. 1. Google検索 AIモードを提供開始
    2. 2. DAISOのソーラー式モバ充に愕然
    3. 3. LINEアプリのリニューアル発表
    4. 4. Kindleで人気作品が50％pt還元中
    5. 5. 北欧の「長寿の町」に新事実
    6. 6. キャンプ用品の「非日常感」
    7. 7. Apple発表はほぼ確実か 新製品
    8. 8. RTXシリーズに再現可能な不具合
    9. 9. 「原神」とスシローがコラボ
    10. 10. 財布の存在感を小さくする策
    1. 11. LG「ロッカー型」の使い勝手は?
    2. 12. WindowsXPを再現したポートフォリオサイト「MitchIvin XP」
    3. 13. モンベルから、約2,500L浄水できる携帯用フィルター。ペットボトルにも接続可
    4. 14. OpenAI 誤情報生成の原因解説
    5. 15. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
    6. 16. iPhone 17 一部機種以外は12GB
    7. 17. 富士通、AIの軽量化と省電力に寄与する生成AI再構成技術を開発 - Takaneを強化し提供
    8. 18. 片手で楽に 段ボールストッカー
    9. 19. PCで無料 AIの「ローカルLLM」
    10. 20. 【事業責任者からのコメントあり】好評につき東日本エリアへ拡大！ほっかほっか亭「カスタマイズ弁当」
    1. 1. 山本由伸の振る舞いに米絶賛
    2. 2. 激震 大谷の「ライバル」が離脱
    3. 3. 初めて見たかも 有村にどよめき
    4. 4. 大谷が「怠慢走塁」か 波紋呼ぶ
    5. 5. 重鎮激怒 F1角田が「同士討ち」
    6. 6. 大谷翔平が近づいた新「50&50」
    7. 7. 優勝の瞬間 佐藤輝明の行動に涙
    8. 8. 巨人が「マエケン獲り」で紛糾
    9. 9. 32歳元アイドルの近影に反響続々
    10. 10. 9歳女児モデル 成長に驚きの声
    1. 11. 落合氏 阪神の優勝について語る
    2. 12. 森保Jがドロー 最悪に近い結果
    3. 13. なぜ堂安律離脱? 森保監督が言及
    4. 14. 人気ゴルファーのオフ写真に反響
    5. 15. 阪神が独走V…CSいらないと提言
    6. 16. 新庄監督 イライラを隠しきれず
    7. 17. 沖学園「仕置き部屋」で凄絶暴力
    8. 18. ノーノー逃した翌日 山本に感動
    9. 19. 「キター！」で銀座線ジャック
    10. 20. 卓球王国中国を倒し続ける日本人
    1. 1. みちょぱ「失礼キャラ」批判殺到
    2. 2. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
    3. 3. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
    4. 4. 女優・吉行和子さん死去 90歳
    5. 5. なんで私? 小泉氏一言漏らしたか
    6. 6. 日曜劇場 異常演出に複雑な声
    7. 7. 6年前に電撃婚 女優の変貌に仰天
    8. 8. 23歳で熱愛報道 お相手は阿部寛
    9. 9. リリーが今川菜緒と「結婚宣言」
    10. 10. 「絶対に許せない」GACKTが激怒
    1. 11. イナズマロックフェス名称変更へ
    2. 12. イッテQ 都合のいい起用不満の声
    3. 13. 松浦会長がかなわない金持ち実名
    4. 14. タモリぞっこんか NHKアナが評判
    5. 15. 伝説月9続編に唐田抜擢 批判の声
    6. 16. キモい 佐藤健のジムナンパ物議
    7. 17. 清原果耶主演で…なぜ大爆死した
    8. 18. 妹との年齢差は? 山田裕貴困惑
    9. 19. 佐藤健に幻滅の声「世間知らず」
    10. 20. 声優・和氣あず未　拡張型心筋症疑いの0歳長女が集中治療室から一般病棟へ「24時間一緒にいられる」
    1. 1. お風呂嫌いが急変 きっかけは
    2. 2. DAISO 新商品を徹底レビュー
    3. 3. ユニクロの大人見えパンツ紹介
    4. 4. 40代 急な不安・落ち込みの原因
    5. 5. 12星座占い 今日の運勢ランク
    6. 6. 名古屋で即完売のバターサンド
    7. 7. 裸で歩いてる? 二度見する服装
    8. 8. 3COINSのブラウンヘアアクセ紹介
    9. 9. 心理テストで分かる「秋の収穫」
    10. 10. 朝まで開いてはいけない和室の謎
    1. 11. コーデの救世主 ハニーズワンピ
    2. 12. 「シルク髪」へ導くアイテム
    3. 13. セブン 新感覚フローズンチョコ
    4. 14. 29歳男性と結婚 母と間違われる
    5. 15. グラニフ 新アイテムを先行予約
    6. 16. 偉そうな態度のPTA会長 夫が反撃
    7. 17. 中顔面短縮 若返りメイクの手順
    8. 18. 冷やし中華を温めたらどうする?
    9. 19. 保育士時代の予想外な行動に反響
    10. 20. はま寿司 まぐろなど3商品お得に