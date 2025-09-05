5日午前、大分県別府市内のスーパーで、70代の女性が運転する車が、店舗前に並ぶ複数の買い物カートに突っ込みました。この事故で店内にいた従業員3人がけがをしました。 【写真を見る】79歳女性運転の車が店舗前の買い物カートに突っ込むガラス割れ、従業員3人けが大分・別府市 5日午前11時半ごろ、別府市石垣西のスーパーで、軽乗用車が店舗前に並べられていた複数の買い物カー