自民党大分県連は4日開かれた常任総務会で総裁選の前倒し実施について「要求しない」ことを決めました。 【写真を見る】自民党総裁選大分県連は前倒し要求せず常任総務会で決定 自民党本部は2日両院議員総会で、敗北した参院選の総括を行い党の選挙管理委員会は総裁選の前倒しの是非を問うための手続きを始めています。 これを受けて自民党県連は4日方針決定のため常任総務会を開き所属する県議22人が出席しました。県連で