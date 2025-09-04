9月1日、仙台地区の59歳の県立高校男性教員が女子生徒にセクハラ行為を行ったとして、宮城県教育委員会は懲戒免職にしたと発表した。7月に男性教員が校内で女子生徒と2人きりで会話している際に、生徒の右腕にキス。さらに同日、屋外でも同じ生徒の服の中に手を入れ、背中とわきを直接触ったという。「ねっ、チュー、しょうか？」と誤解された可能性？キスした点については、熱中症かどうかを確認するために直接触れたと説明