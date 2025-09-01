静電気の影響で小さなホコリが付きやすいPCや、車のホイールや隙間に溜まる汚れなど、手を入れにくい場所の掃除は意外と面倒ですよね。そんな時は手のひらに嵐を起こせるエアブラスターで、邪魔なホコリや汚れを全部吹き飛ばしちゃいましょう。最大風速194km/hの圧倒的なパワーでゴミも水滴も吹き飛ばす、LED搭載のハイパワーミニエアダスター「RS11」（1万1690円〜 8月28日現在）が登場。Makuakeにて先行販売を開始しました。ゴミ