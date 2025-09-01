重さたったの306gでこの風圧!? PC掃除から車内清掃＆水滴飛ばしにまで使えるミニエアダスター

静電気の影響で小さなホコリが付きやすいPCや、車のホイールや隙間に溜まる汚れなど、手を入れにくい場所の掃除は意外と面倒ですよね。そんな時は手のひらに嵐を起こせるエアブラスターで、邪魔なホコリや汚れを全部吹き飛ばしちゃいましょう。

最大風速194km/hの圧倒的なパワーでゴミも水滴も吹き飛ばす、LED搭載のハイパワーミニエアダスター「RS11」（1万1690円〜 8月28日現在）が登場。Makuakeにて先行販売を開始しました。

ゴミや汚れを一瞬で吹き飛ばすハイパワーモーター搭載のミニエアダスター「RS11」は、手のひらにおさまるサイズながら、最大風速194km/hの想像を超える強風であらゆるものを一掃。

サッシの隙間や室外機の裏に溜まったゴミ、PCやキーボードに付着したホコリ、さらに愛車の室内外の汚れやゴミなどの手の届きにくい場所や、死角となるの汚れやゴミを一瞬で吹き飛ばしてくれます。

ピクニックやキャンプなどアウトドアシーンでも、レジャーシートやベンチの砂ぼこりを飛ばしたり、溝に詰まった枯れ葉の除去などに便利。浮き輪やビーチボールの空気も瞬時に注入でき、バーベキューではくすぶった炭火も簡単に火起こしできます。

風量はワンタッチで切り替えられ、Lowモード（風速72km／h×45000回転）はPC内部やキーボードのほこり飛ばし、カメラに付着した汚れなどの除去に最適。Middleモード（風速111km／h×65000回転）は窓のサッシや車内清掃にちょうど良い日常的な清掃の主力モードで、台風並みの爆風となる風速194km／h×130000回転のHighモードは、頑固なホコリや洗車後の水滴も一掃できるパワーとなっています。

これだけのパワーを誇りながら、片手で軽快に扱える驚きの軽さで重さはわずか306g。長さも15cmと手のひらやズボンの後ろポケットに簡単に収まるサイズ感なので、気軽に持ち歩けます。

もうひとつの特徴が、噴射口中央に搭載されたオプトニクス社製の高輝度LEDライト。一般的な小型懐中電灯に匹敵する160ルーメンに相当する明るさ。

夜間作業や狭くて光の届きにくい場所でも手元をしっかり照らし、暗くて見えづらいPC内部のクリーニングや、見えにくい棚の奥やデスクまわり、さらに車内のセンターコンソールやシートの隙間掃除にも威力を発揮します。

バッテリーは9000mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワーながら最大100分の連続駆動を実現。さらに2025年最新モデルとなる「RS11」は18WのPD高速充電にも対応し、バッテリー残量ゼロの状態からでも約1.5時間でフル充電が可能。

バッテリー残量は本体サイドのLEDインジケータランプで段階で表示され、充電したい時はUSB Type-Cケーブルを差し込むだけ。一般的なUSBアダプターはもちろん、モバイルバッテリーからの充電にも対応しています。

本体の素材には軽量かつ剛性に優れたA6063アルミニウム合金を採用し、表面にはアルマイト加工を施した質感の高いマット仕上げ。ABS樹脂とアルマイト仕上げを融合させたボディは、道具としての美しさと使いやすさを両立したデザインに仕上げられています。

手のひらやポケットに収まるコンパクトサイズながら、圧倒的なパワーでさまざまな汚れやホコリを一掃する「RS11」。いつでも使えるようにバッグなどに入れておけば、服についたちょっとした汚れやホコリ落としや、暑い時期は高性能ハンディファンとしても活躍してくれそうです。

