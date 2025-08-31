ダイヤモンドバックスとの3連戦は負け越しが決定【MLB】Dバックス 6ー1 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に1-6で完敗。シリーズ負け越しが決定した。再三のチャンスを作るも拙攻で得点が奪えず、7回には守備のミスが重なった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「序盤に得点を重ねるチャンスがいくつかあった」と肩を落とした。先発のタイラー・グ