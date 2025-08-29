●ディレクターの前で迷いなく裸になって実践 1995年10月にスタートしたフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が今年30周年を迎えるのを記念して、「フジテレビドキュメンタリー」公式YouTubeチャンネルでは、大きな反響を集めた話題回の期間限定配信を、月1回のペースで3作品展開していく。第1弾の「結婚したい彼と彼女の場合 〜令和の婚活漂流記2024〜」に続く第2弾として2