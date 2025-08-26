ビューティ誌などでも活躍し、美容好きとして知られる田村保乃さんと守屋麗奈さん。最近の櫻坂46美容事情について教えてもらいました。田村保乃×守屋麗奈守屋意外に私たち、美容について意見交換とかしないよね？（笑）田村そう、自分でネットとかで調べちゃう。守屋でも、松田里奈がよくそういう話をしてるイメージかも。田村たしかに！守屋自分がいいと思ったものをおすすめしたいんだよね（笑）。最近だと今バズって