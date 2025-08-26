全国高校軟式野球に初出場し東九州龍谷は、26日の準々決勝で敗れ、ベスト4進出はなりませんでした。 兵庫で行われている全国高校軟式野球選手権に北部九州代表で初出場の東九州龍谷は25日初戦を突破し、26日は準々決勝で東京の早稲田大学高等学院と対戦しました。 1回裏、東龍の先発・2年生エースの小野が連続フォアボールなどで1アウト満塁のピンチを招くと、ライト前への2点タイムリーで先制を許します。さ