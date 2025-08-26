エスコン初上陸を報告

女優の志田未来さんが25日、初めてエスコンフィールドを訪れたことをインスタグラムで報告。これまで甲子園球場や横浜スタジアムなどにも来場していたが、今回は首位争いが熾烈な日本ハムとソフトバンクの試合観戦を楽しんだようだった。

エスコンフィールド前で両手を広げた写真を公開。「北海道では早い時間に前乗りして、初エスコンフィールドにも行ってきました。首位攻防戦の熱い試合で大興奮でした」と報告した。

23日の同試合はアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」によるファーストピッチもあり、志田さんは「試合後のFRUITS ZIPPERさんのライブは全身で踊って楽しみました」とつづった。

この投稿にファンからは「推し活最高ですね」「こんにちは〜可愛いですね」「もう大満喫ですね、羨ましい」「あの天王山観に行ってたんですね！ うらやましいです！」「素敵な笑顔です。エスコン大きいですね」「エスコン来てたんかよ！ いつまで経っても可愛いな」「昨日のエスコン志田未来いたの!?」「志田未来、昨日エスコン行っただと？ 見たかったー」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）