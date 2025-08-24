サッカー・J2トリニータは、23日にアウェーでいわきと対戦。0対4で敗れ、竹中監督の初陣を飾れませんでした。 前節終了後、片野坂前監督との契約を解除したトリニータは、23日夜、竹中新監督のもとアウェーでいわきと対戦しました。立ち上がりは積極的な動きを見せたトリニータでしたが前半13分。相手のセットプレーで1点を先制されます。このあと相手の動きに対応できず、攻撃の形を