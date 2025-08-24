夏の夜を彩る本場鶴崎踊大会が23日夜大分市で行われ、800人の踊り手が優雅な舞を披露しました。 およそ460年の歴史を持ち国の無形民俗文化財に選択されている「鶴崎踊」は夏の大分市の伝統行事です。23日は地元の自治体や企業などおよそ40の団体から色鮮やかな衣装を身に着けた800人が参加。ゆったりしたリズムの「猿丸太夫」と軽快なテンポの「左衛門」の2曲に合わせて、優雅な舞を披露しました。 （観客）「子どもの時から見に