豪華寝台列車「トランスイート四季島」での従業員飲酒問題を受け、ＪＲ東日本は２１日、１本のツアー運休を発表した。運休するのは、３０日に上野駅を出発し、新潟、長野両県を１泊２日で巡るツアー。車内サービスを担当するＪＲ東のグループ会社従業員６人が、飲酒問題発覚で乗務から外れたことにより、人員を配置できなくなったためという。予約客には代金を払い戻した上で、別に設定するツアーを案内する。６人は、乗客提