【カービィのエアライダー】 11月20日 発売予定 価格： ダウンロード版 7,980円（税込） パッケージ版 8,980円（税込） 任天堂は、配信番組「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」にて、11月20日発売予定のNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」の操作方法を公開した。